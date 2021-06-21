Altın buradan alınır mı? İslam Memiş'ten eline TL geçenlere uyarı!

Dalgalı seyreden altındaki fiyat gelişmelerini değerlendiren İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Memiş, 'Elinde TL bulunduran vatandaşların altın fiyatlarında yaşanan düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerek' dedi.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ons altın fiyatının haftayı 1764 dolardan tamamladığını belirten Memiş, yeni haftaya 1768 dolardan başladığını kaydetti. Bu hafta altının ons yönünde düşüşlerini yapabilmesi için 1760 dolarlı seviyenin aşağı doğru kırılması gerektiğini ifade eden Memiş, "Yükselişlerin devam edebilmesi için ons altın seviyesinin 1805 doları aşması gerekiyor" dedi.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altın fiyatının Memiş, bu yükselişlerin tepki alımı olduğunu belirtti. Tepki yükselişlerinin bugün ve yarın da devam edeceğini belirten İslam Memiş, şöyle konuştu:

"Teknik olarak yükselişlerin devam etmesi için ons altının 1805 doları aşması gerekiyor. Hatta altının 1820 dolar üzerinde kalıcı olamazsa tekrar 1760 doların altında aşağı yönlü kırılabilir. Bu hafta 1760 aşağısını kritik destek seviyesi olarak 1805 seviyesini ise kritik direnç seviyesi olarak takip edeceğiz."

Eline TL geçenleri uyardı

Elinde TL bulunduran vatandaşların altın fiyatlarında yaşanan düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini belirten Memiş, "490 TL'ye kadar gram altın fiyatının gerilediğini gören ve biraz daha gerileyecek, bekleyeyim diyenlerin bugün Kapalıçarşı'da 500 TL üzerini gördüğünde acaba alayım mı? diye sorularını kendisine sorduğunu" kaydetti.

Gram altın fiyatının 475 ila 500 TL arasında gidiş gelişlerin yatırımcılarına orta ve uzun vadede iyi alım fırsatı verdiğini belirten Memiş şunları kaydetti:

"Geçen hafta sert bir şekilde gerileyen altın fiyatının iki gün sonra hızlı bir şekilde toparlandı. Biz bu senaryoları geçen sene de gördük. Yıl içerisinde satış baskısı nedeniyle 1450 dolar seviyesinden 2075 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Gram altın fiyatının 297 lira seviyesinden 540 lira seviyesine kadar yükseldiğini geçen yıl hepberaber gördük. Şimdi 538 lria seviyesi test edildi ancak onun yanında 490 lira seviyesini de gördük. Bu 550 - 560 lira seviyesini görmeyeceğimiz ya da yıl içerisinde 600 lira seviyesini görmeyecemiğiz anlamını taşımıyor."

"Enflasyonu piyasalar daha görmedi''



Altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini belirten Memiş, "Satışların kalıcı olabilmesi için Fed'in çıkıp faizleri şu tarihte arttıracağım demesi gerekiyor. Ancak Fed bunu diyemez. Çünkü bu kadar para basılan bir piyasada enflasyonu piyasalar daha görmedi. Enflasyonu daha hiç kimse bilmiyor" dedi.

Altın fiyatlarının enflasyon karşısında kral olacağını ifade edecen İslam Memiş, "Ama bu işten karlı çıkacak olanlar sabırla bekleyenler olacak. 490 - 510 seviyesinden almayan 530-560 liradan almaya başlayacak. Elinizdeki malınıza sahip çıkın ve malınızın kıymetini bilin" ifadelerini kullandı.

Güncel altın fiyatları



Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sınırlı da olsa yükselişle başladı. Gram altın fiyatı 500 TL sınırında bulunuyor.

Çeyrek altın fiyatı 816 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altın fiyatı ise 3.258 lira seviyesinden satılarak işlem görüyor.