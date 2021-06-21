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Manisa'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı kadın gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı kadın gözaltına alındı

MANİSA'nın Soma ilçesinde jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Yaşlı kadının evinin bahçesinde boyları 20 ila 165 santimetre arasında değişen 128 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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MANİSA'nın Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda G.K. (85) isimli kadının ikametinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği bilgisi alınması üzerine adli mercilerden alınan arama kararıyla yapılan aramada evin bahçesinde ekili vaziyette boyları 20 santimetre ile 165 santimetre arasında değişen 128 kök kenevir bitkisi bulunarak el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli G.K.'nin 22 Haziran Salı Günü adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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