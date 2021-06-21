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Türkiye 21 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 21 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 221 bin 52 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, can kaybı 49 bin 236 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Haziran 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 221 bin 52 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 429 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 51 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e çıktı.

Toplam test sayısı 58 milyon 773 bin 835'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, vefat sayısı 49 bin 236, ağır hasta sayısı 808 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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