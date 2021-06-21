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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müzik yasağı" açıklamasına tepki

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Gece Kusura bakmasınlar çünkü kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" ifadelerine tepki gösterdi.

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Kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarıyla müzikli mekanlardaki sınırlamanın 24.00'e çekildiğini belirtti.

"Yasaklar ideolojik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Gece Kusura bakmasınlar çünkü kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" ifadelerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beyefendi müzik yasağını gece 24'e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver. Trollerine mangalda kül bıraktırmıyorsun sosyal medyada ama konu seçime gelince, yerinde yeller esiyor" ifadelerini kullandı.

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