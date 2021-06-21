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Türkiye Almanya ve Çin'i geride bıraktı, Bakan Fahrettin Koca duyurdu

Türkiye Almanya ve Çin'i geride bıraktı, Bakan Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke olduğunu açıkladı.

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Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE’NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı.'' ifadelerini kullandı.

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