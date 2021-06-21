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Şenol Güneş hakkında şoke eden iddia!

Şenol Güneş hakkında şoke eden iddia!

A Milli Takım'ın EURO 2020'de yaşadığı tarihi hezimetin yankıları sürüyor. Başarısızlığın faturası teknik direktör Şenol Güneş'e çıkarken, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in gündeme getirdiği iddialar bomba etkisi yarattı.

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A Milli Takım, EURO 2020 defterini eksi 7 averajla, puansız kapattı. Başarısızlığın en büyük sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Şenol Güneş'e ise tepki yağdı. YouTube'da yayın yapan Vole kanalının ünlü yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in gündeme getirdiği iddialar ise dikkat çekti.

"Bu vazo artık yapışmaz"
Şenol Güneş'in görevi bırakması gerektiğini belirten Serdar Ali Çelikler, "Şenol Hoca'ya çok ciddi tepki var. Memleketçilik yaptığı iddiaları var. Savunulacak pozisyon da değil. Devam edemezsin. Vazo kırıldı. Bu vazo artık yapışmaz. Bence bırak" dedi.

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