EURO 2020 B Grubu'nda Belçika ile Danirmarka turladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0; Danimarka ise Rusya'yı 4-1 yendi. Danimarka, Belçika'nın ardından son 16 turuna kalan ikinci takım oldu

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Belçika, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta Finlandiya ile karşılaştı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde Belçika, 74. dakikada Lukas Hradecky (KK) ve 81. dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Lukaku'nun 65. dakikadaki golü ise Video Yardımcı Sistem (VAR) tarafından yapılan uzun bir değerlendirmenin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Belçika, grup lideri olarak 9 puanla son 16 turuna kaldı.