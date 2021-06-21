Denizli'de tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde kekik tarlasına yıldırım düşmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

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DENİZLİ Çal Orman İşletme Müdürlüğünde arazöz şoförü olarak görev yapan Salih Yörük (40), izin gününde kekik çapası yapmak için sabah saatlerinde ailesi ve yakınlarıyla Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkiinde bulunan tarlasına gitti.

Bir süre çapa yapan ve sağanağın başlamasıyla bir ağacın altına sığınan Yörük ile eşi Ayşen Yörük (38), oğlu Hasan Yörük (17), kayınpederi Hamza Kundakçı (70), kayınvalidesi Hatice Kundakçı (65), kayınbiraderi Hüseyin Kundakçı (38) ve akrabası Fatma Yörük yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Bu sırada yürüme engelli olduğu için traktör römorkunun içinde bekleyen oğlu Arda Yörük (12) olaydan yara almadan kurtuldu.

Ailesi ve yakınlarının yaralandığını gören Arda Yörük telefonla 112 Acil Sağlık ekiplerini arayıp bulunduğu yerin adresini ve yaralıların sağlık durumlarını aktardı.

Bölgedeki yol şartlarının kötü olması nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine ulaşamayınca arazöz ekibinden yardım istendi.

Çal Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Baklançakırlar arazöz ekibi sağlık personelini bölgeye ulaştırdı.

Yaralılar; AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Salih Yörük ve Hatice Kundakçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.