EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ve Avusturya tur atladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna'yı 1-0; Hollanda ise Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi. Hollanda ile Avusturya son 16 takım arasına kalan ekipler olurken grubu 3. sırada tamamlayan Ukrayna'nın üst tura kalması diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönettiği Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan mücadelede Ukrayna ile Avusturya karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Avusturya, 21. dakikada Christoph Baumgartner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ukrayna, ikinci devrede daha atak bir oyun sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı ve rakibini 1-0 mağlup eden Avusturya, grup ikincisi olarak son 16 takım arasına kaldı.