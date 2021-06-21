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EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ve Avusturya tur atladı

EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ve Avusturya tur atladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna'yı 1-0; Hollanda ise Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi. Hollanda ile Avusturya son 16 takım arasına kalan ekipler olurken grubu 3. sırada tamamlayan Ukrayna'nın üst tura kalması diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönettiği Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan mücadelede Ukrayna ile Avusturya karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Avusturya, 21. dakikada Christoph Baumgartner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ukrayna, ikinci devrede daha atak bir oyun sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı ve rakibini 1-0 mağlup eden Avusturya, grup ikincisi olarak son 16 takım arasına kaldı.

Diğer karşılaşmada ise gruptan lider olarak çıkmayı önceden garantileyen turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da Kuzey Makedonya'yı ağırladı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Hollanda, 24. dakikada Memphis Depay, 51. ve 58. dakikalarda Georginio Wijnaldum'un ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

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