Yedek hat çıkartıp eşine tuzak kurdu! Boşanma intikamına 3 yıl hapis cezası

Fatih Y., boşanma aşamasındaki eşinin kullandığı hattın yedeğini çıkardı... Ardından da bu hat üzerinden eşinin rehberindeki kişilere mesaj atarak hakaret etti. Mahkemelik olan koca hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi

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Geçen yıl yaşanan olayda, boşanma aşamasında olan eşinden intikam almak isteyen Fatih Y., akıllara durgunluk verecek bir plan hazırladı. Genç adam eski eşi Semra Y.'nin kullandığı hattı daha önce kendi adına aldığı için, GSM şirketinden yeni bir SİM kartı talebinde bulundu. Aldığı kartla eşinin rehberine ulaşan Fatih Y. eşinin akrabaları ve arkadaşlarına Semra Y. gibi davranarak mesajlar göndermeye başladı.

Akrabaları ortaya çıkardı

Kendilerine gelen mesajlarla şoke olan Semra Y.'nin arkadaşları ve akrabaları durumu genç kadına anlatınca gerçek ortaya çıktı. Telefonunun boşanma aşamasındaki eşi tarafından ele geçirildiğini fark eden Semra Y., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fatih Y., hakkında suç duyurusunda bulundu.



Rencide edip küçük düşürdü

Genç kadın verdiği ifadesinde kullandığı hattının yıllar önce Fatih Y. tarafından çıkarıldığını, boşanma aşamasına geldiklerinde kendisinden intikam almak için SİM kart çıkarttırarak rehberini ele geçirdi.

Akrabası ve arkadaşlarına adına rencide edici ve küçük düşürücü mesajlar atıldığını söyleyerek eşinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine intikamcı koca hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Suçunu itiraf etti

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Fatih Y. genç kadının kullandığı hattın kendi üzerine ait olduğunu, boşanma aşamasında son iki aydır fatura ödenmediği için kartı yenilemek zorunda kaldığını, eşinin Whatsapp gruplarına mesajlar attığının ancak hakarette bulunmadığını belirtti.

3 yıla kadar hapsi istendi

Genç adam ifadesinin devamında, eski eşinin adına mesajları attıktan sonra hattı işlevsiz hale getirdiğini söyledi. Fatih Y.hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli koca ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.