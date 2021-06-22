BIST 1.407
DOLAR 8,71
EURO 10,35
ALTIN 497,34
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL'un Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 42 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında 38 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler, özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar paranın ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınanlar oldu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 132 gözaltı! Albay, yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar...
İzmir'de FETÖ operasyonunda 132 gözaltı! Albay, yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'müzik sınırlaması' açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'müzik sınırlaması' açıklaması
Mithat Sancar’dan HDP’nin kapatılmasıyla ilgili şok iddia! 
Mithat Sancar’dan HDP’nin kapatılmasıyla ilgili şok iddia! 
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika ile Danirmarka turladı
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika ile Danirmarka turladı
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ve Avusturya tur atladı
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ve Avusturya tur atladı
Denizli'de tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Denizli'de tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Türkiye Almanya ve Çin'i geride bıraktı, Bakan Fahrettin Koca duyurdu
Türkiye Almanya ve Çin'i geride bıraktı, Bakan Fahrettin Koca duyurdu
Şenol Güneş hakkında şoke eden iddia!
Şenol Güneş hakkında şoke eden iddia!
Yorumlar