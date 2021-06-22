BIST 1.407
DOLAR 8,71
EURO 10,36
ALTIN 496,76
HABER /  GÜNCEL

Muğla Datça açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli büyüklüğünü açıkladı

Muğla Datça açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli büyüklüğünü açıkladı

MAĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında deprem oldu. Son dakika haberine göre deprem 5.3 büyüklüğünde. Artçı depremler de oluyor. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 5,5 ölçtü. Deprem; Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.

Abone ol

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi 5.5 büyüklüğünde bilgisini paylaştı. 

Çok sayıda ilçede hissedildi
Deprem, yerin yaklaşık 11,40 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 41,77 kilometre olarak ölçüldü. Deprem; Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ilk depremin ardından artçı sarsıntılar da kayda aldı. Saat 01.21'de meydana gelen artçı deprem 3.6 büyüklüğünde oldu. 

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'müzik sınırlaması' açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'müzik sınırlaması' açıklaması
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Mithat Sancar’dan HDP’nin kapatılmasıyla ilgili şok iddia! 
Mithat Sancar’dan HDP’nin kapatılmasıyla ilgili şok iddia! 
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika ile Danirmarka turladı
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika ile Danirmarka turladı
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ve Avusturya tur atladı
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ve Avusturya tur atladı
Türkiye Almanya ve Çin'i geride bıraktı, Bakan Fahrettin Koca duyurdu
Türkiye Almanya ve Çin'i geride bıraktı, Bakan Fahrettin Koca duyurdu
Şenol Güneş hakkında şoke eden iddia!
Şenol Güneş hakkında şoke eden iddia!
İsrail İHA'ları vuracak lazer silahını başarıyla test etti
İsrail İHA'ları vuracak lazer silahını başarıyla test etti
Kısıtlamaların kaldırılmasına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor
Kısıtlamaların kaldırılmasına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor
Manisa'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı kadın gözaltına alındı
Manisa'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı kadın gözaltına alındı
Yorumlar 2 yorum