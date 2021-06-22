Muğla Datça açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli büyüklüğünü açıkladı

MAĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında deprem oldu. Son dakika haberine göre deprem 5.3 büyüklüğünde. Artçı depremler de oluyor. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 5,5 ölçtü. Deprem; Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.

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Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi 5.5 büyüklüğünde bilgisini paylaştı.

Çok sayıda ilçede hissedildi

Deprem, yerin yaklaşık 11,40 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 41,77 kilometre olarak ölçüldü. Deprem; Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ilk depremin ardından artçı sarsıntılar da kayda aldı. Saat 01.21'de meydana gelen artçı deprem 3.6 büyüklüğünde oldu.