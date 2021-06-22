AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen son anket sonuçlarını açıkladı çarpıcı sonuçlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son anket sonuçlarını canlı yayında paylaştı. AK Parti'nin oyunun yüzde 38-40 olduğunu belirten Şen, Z kuşağıyla ilgili olarak "O yaş gruplarının birinci partisi AK Parti ikincisi CHP 10 puan fark var arada" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Yaptırdıkları son anket sonuçlarını paylaşan Şen, Erdoğan'ın oyunun yüzde 50'nin altına inmediğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıklaması şu şekilde;

"Biz araştırma yaptırıyoruz. Çeşitli kuruluşlara. 81 ilin 81’ini de yokladım. Yerel yönetim anlamında. Türkiye genelinde de anket yaptırdım. Çapraz sonuçlara bakıyorum. Belli zamanlarda farklı kuruluşlara yaptırdık.

Erdoğan’ın anket ilgisinde bir düşme oldu mu?

Motivasyonunda hiçbir farklılık görmedim. Araştırma yaptırmaya kesintisiz devam ediyor. Bir buçuk saat tartıştık mesela mayıs ayında. Nokta atışı sorularla çok tecrübeli olduğu için, şöyle söyleyeyim; İstanbul İl Başkanı olduğu dönemden beri ilgileniyor. Bu hiç kesilmedi.

AK Parti’de gerileme var mı?

Benim elimdeki veriler 38-40 arasında değişiyor. Bunlar 49’dan baktığımız zaman düştü, son seçime baktığımız zaman 42,3 düşmüş, doğru. Bazı meslektaşlarım “20 bilmem kaç” diyor. İnsaf… Böyle dediğiniz zaman o zaman düşmüyor. 20’li rakamlar gördüğünü söyleyenler diyorlar ki, "Bu toplam seçmen üzerindedir. Geçerli oylara baktığın zaman 30 küsur olmaktadır." Böyle bir siyasal gerçeklik yok.

“Yüzde 20-30 kararsız diyenler işini yapmıyor”

Yüzde 20-30 kararsız diyenler işini yapmıyor. Kararsızlar var. 6-7 civarında. Böyle bir toplumda 15-20 kararsız bulunamaz. Seçmen tam netleşemez normaldir hadi 12 buldunuz, bir de cevap vermeyenler vardır. Ya da fikrini belirtmeyenler vardır. Bu üç grubu toplandığın zaman bu 20-30 olmaz bu teoriye ters.

Hangi soruyu sorarak 38-40’ı buluyorsunuz?

Önce şunu soruyoruz, "Son seçim hangi partiye oy verdiniz?” ardından “Önümüzdeki Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?” Cevaplar birebir aynı çıkmayabilir ağırlıklandırma yaparsınız ve ortaya çıkan tablo gerçeğe en yakındır.

Partiler arasında şöyle bir geçirgenlik var. Bu demokratlık açısından çok önemli fakat AK Parti’deki buna ilaveten bir şey birisi derse 35 veya 50 buldum derse teoriye ters bir şey buldunuz derim.

Partilerin oy oranlarını açıkladı

İYİ Parti’de bir yükseliş var ama çok bir yükseliş yok. 11 civarında çıkıyor. Bana biraz psikolojik harp gibi geliyor. (CHP kaç oy alıyor?) 22 ile 25 oy arasında alıyor. (MHP kaç oy alıyor?) MHP 8 ve 9'u görmek ile birlikte 10 üzerinde son aylarda görmedim. (HDP kaç oy alıyor?) HDP tam böyle 10'u taht edinmiş azıcık üzerine ya da altına iniyor. Oralarda geziniyor.

Bugünden cumhurbaşkanlığına dair soruları çok fazla somutlaştırıp masaya koymamak lazım bir taraf belliyken öbür taraf da net bir şey yok. Öbür tarafın adayı netleşmediği için doğru bir sonuç edemeyiz. Sorduğumuz zaman da “Bir adaylarını görelim” diyenler de oluyor. Somutlaşmadıkça vatandaşın verdiği cevabı sandığa yakın bir şey çıkmasını beklememek lazım.

"Erdoğan 50'nin altına düşmüyor"

Tayyip Erdoğan hiçbirinde yüzde 50'nin altına düşmediği halde ben diyorum ki bunu bilimsel veri olarak alıp gitmemek lazım.

Ne zaman yapılırsa doğru netice elde edilir?

Seçim eğilimine girildiği zaman. Halkın gündemi seçim olacak. Siyasetçilerin gündemiyle ile halkın gündemi örtüşmeye başladığı zaman. Seçime doğru yaklaştıkça adayları kendi aralarında elemeliler şimdi baktığın zaman 10 kişi, vatandaş ne desin ki? Seçmenin önüne somut aday koymak lazım.

Erdoğan’a en yakın olarak 47-48 görebiliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim için net olarak bugünden bakamayız. 48 dediğiniz zaman Erdoğan karşıtı tüm oylar orada toplanmış oluyor.

Ekonomi, paralelinde işsizlik ve hayat pahalılığı. Bu da son derece normal, çünkü seçmen ne olursa olsun ülkede böyle çok sıra dışı şeyler olmuyorsa seçim atmosferinde ne olursa olsun cep ekonomisine bakıyor sonra mutfak ekonomisi ardından ülke ekonomisine bakıyor. 1 biz bunların hepsini Kovid sürecinde yaşıyoruz. Seçmen bunu görüyor. Büyük kitleler olarak bakmak gerekiyor burada. Bu ekonomik realiteyi görüyor. İkincisi hükümeti birinci dereceden sorumlu tutmuyor "bu küresel bir şeydir dışarıdan geldi" diyor. Üç, sosyal yardımlar kredi erteleme yapılıyor çok önemli bir şey var. Milletimiz şunu görüyor; Bütün sağlık alt yapısı sanki Kovid olacakmış gibi hazırlandı yatırımlar yapıldı. Bir tek hasta geri çevrilmedi bir tek hasta ötelenmedi hiçbir hasta acilden geri döndürülmedi. Toplamda da Kovid tedavisi bedava yapıldı. Araştırmada bunu görüyoruz. Bu nedenler yumuşatıyor.

Z kuşağı kime neden oy verecek?

O yaş gruplarının birinci partisi AK Parti ikincisi CHP 10 puan fark var arada. Yaş olarak yeni seçmen olmuş üzerinde yapılıyor araştırmalar. Tam kast edilen kesim. Kendi oy ortalamasının altında oy alıyor ama AK Parti bu kesimden. AK Parti gençlerden oy alıyor hatta birinci parti durumunda gençlerin en beğendiği lider Tayyip Erdoğan. Erdoğan en genç yaş grubundan kendi oy ortalamasının 5-6 puan altında oy alıyor. Veriye iki tarafından bakabilmek bir çerçeve oluşturmak lazım.