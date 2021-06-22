BIST 1.407
DOLAR 8,71
EURO 10,35
ALTIN 497,34
HABER /  DÜNYA

İtalya'da flaş karar! Açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor

İtalya'da flaş karar! Açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor

 İTALYA Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülke genelinde 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren açık alanda maske kullanılması zorunluluğunu kaldıracaklarını bildirdi.

Abone ol

Bakan Speranza, Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu tarafından belirlenen ihtiyati tedbirlere uygun olarak 28 Haziran'dan itibaren beyaz (düşük riskli) kategorili bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu aşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede bir süredir tartışma konusu olan açık alanda maske kullanımı zorunluluğu iktidar ortağı bazı siyasi partilerce son günlerde kamuoyunda tartışma konusu haline getirilmişti.

Salgında günlük vaka sayılarının, son dönemde 1000'in altına, günlük ölüm sayılarının ise 50'nin altına kadar gerilediği İtalya'da Sağlık Bakanı Speranza'nın talimatıyla Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu, açık havada maske zorunluluğunu değerlendirmeye almıştı.

Kovid-19 salgınının Batı ülkeleri arasında ilk ve en sert şekilde etkilediği ülke olan İtalya'da geçen yıl yaz aylarında vaka sayılarının düşmesiyle açık havada maske kullanım zorunluluğu kaldırılmış, sonbaharda günlük vakaların artmasıyla açık alanda maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Turizmciye can suyu KDV desteği bir ay daha uzatıldı
Turizmciye can suyu KDV desteği bir ay daha uzatıldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Cehalete bak! Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını mı istedi?
Cehalete bak! Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını mı istedi?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'müzik yasağı' tepkilerine yanıt
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'müzik yasağı' tepkilerine yanıt
Yedek hat çıkartıp eşine tuzak kurdu! Boşanma intikamına 3 yıl hapis cezası
Yedek hat çıkartıp eşine tuzak kurdu! Boşanma intikamına 3 yıl hapis cezası
ABD’den Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni iddianame! 225 yıl hapis cezası istendi
ABD’den Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni iddianame! 225 yıl hapis cezası istendi
Kuzey Makedonya'da yüzlerce hafız yetiştiren Molla Mahmud Efendi Asani vefat etti
Kuzey Makedonya'da yüzlerce hafız yetiştiren Molla Mahmud Efendi Asani vefat etti
İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu
İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 132 gözaltı! Albay, yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar...
İzmir'de FETÖ operasyonunda 132 gözaltı! Albay, yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar...
Yorumlar