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Turizmciye can suyu KDV desteği bir ay daha uzatıldı

Turizmciye can suyu KDV desteği bir ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Bakanlar Kurulu'nda açıkladığı turizme KDV desteğinin uzatılması resmi gazetede yayınlandı.

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Turizm sektörüne yönelik katma değer vergisi (KDV) indirimi desteğinde sürenin 31 Temmuz'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerine yönelik KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren desteğin süresi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

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