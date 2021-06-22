22 Haziran hava durumu! Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 19 şehre sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin 22 Haziran hava raporuna göre 19 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklıklar 4 derece birden azalacak. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in büyük bir bölümünde yağışlar sabah saatlerinde etkili olacak. İşte 22 Haziran hava durumuna dair detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıklar: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.