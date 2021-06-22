BIST 1.407
DOLAR 8,70
EURO 10,36
ALTIN 496,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Telefonu açmadı! Osmaniye'de eve giren arkadaşları hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Telefonu açmadı! Osmaniye'de eve giren arkadaşları hayatının şokunu yaşadı

OSMANİYE’de Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş, evinde arkadaşları tarafından başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki Mehmet Eren Apartmanı’nda meydana geldi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Özel Harekât Uzman Çavuş H.D.’yi telefonla arayan arkadaşları ulaşamadı. Bunun üzerine H.D.’nin evine gelen arkadaşları kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine daha da meraklanan arkadaşları eve çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeriye giren arkadaşları H.D.’yi başından silahla vurulmuş olarak hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi. Uzman çavuşun yanında birde tabanca bulundu. H.D.’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen son anket sonuçlarını açıkladı çarpıcı sonuçlar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen son anket sonuçlarını açıkladı çarpıcı sonuçlar
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
4. yargı paketinde cinsel istismar suçu için somut delil tartışma yarattı
4. yargı paketinde cinsel istismar suçu için somut delil tartışma yarattı
Turizmciye can suyu KDV desteği bir ay daha uzatıldı
Turizmciye can suyu KDV desteği bir ay daha uzatıldı
Cehalete bak! Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını mı istedi?
Cehalete bak! Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını mı istedi?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'müzik yasağı' tepkilerine yanıt
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'müzik yasağı' tepkilerine yanıt
Yedek hat çıkartıp eşine tuzak kurdu! Boşanma intikamına 3 yıl hapis cezası
Yedek hat çıkartıp eşine tuzak kurdu! Boşanma intikamına 3 yıl hapis cezası
Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti
Filipinler Devlet Başkanı Duterte koronavirüs aşısı olmayı reddedenleri hapse atmakla tehdit etti
ABD’den Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni iddianame! 225 yıl hapis cezası istendi
ABD’den Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni iddianame! 225 yıl hapis cezası istendi
Kuzey Makedonya'da yüzlerce hafız yetiştiren Molla Mahmud Efendi Asani vefat etti
Kuzey Makedonya'da yüzlerce hafız yetiştiren Molla Mahmud Efendi Asani vefat etti
Yorumlar