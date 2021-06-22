Rıdvan Dilmen paylaştı: Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılacağını ifade etti. Dilmen, Yalçın'ın 'dönüşü yok artık bu sürecin çalışmayacağım' dediğini ifade etti.

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Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı: Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu...

"Biraz önce görüştüğümde 'Yazabilirsin Hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi! Ben yine de Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını, onu çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya getirmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum!

-Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"

Geçen sezon Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan Sergen Yalçın; Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla futbolcu (1991/92, 1994/95 & 2002/03) ve teknik direktör (2020/21) olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olmuştu.

İpler kopma noktasına geldi

Siyah beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Yapılan son görüşmede 1 yıllık teklifte bulunan Başkan Çebi, Yalçın ile ortak noktada buluşamadı.

Yıllık ücret konusu dışında takım planlaması ve transferlerin de masaya yatırıldığı zirvede ipler kopma noktasına geldi.

Siyah beyazlı yönetim ile anlaşamayan Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon takım çalıştırmamayı da gündemine aldı. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın ile bir kez daha görüşmeyi planlıyor. Yapılacak son görüşmeden de sonuç çıkmaması halinde Siyah Beyazlılar yeni teknik adam arayışına girecek.

"Onurum gururum kırıldı"

Yalçın’ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği belirtildi: Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum.”

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi arasında dün gece geç saatlere kadar süren görüşmeden de olumlu sonuç çıkmadı. Yönetimin konuyla ilgili bugün açıklama yapması bekleniyor. Çebi, Yalçın’la anlaşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Ekonomik yönden tüm imkânlarımızı zorladık ama maalesef bir sonuç çıkmadı” dedi. Peki, Çebi ile Yalçın arasındaki görüşmelerde ilk günden itibaren neler yaşandı? Şimdi 2 hafta önceye dönelim ve Çebi ile asbaşkan Emre kocadağ’ın Yalçın’la yaptığı kısa toplantıda konuşulanları anlatalım...

- Ahmet Nur Çebi: Kulübümüzün içinde bulunduğu durum ortada. Harcama limitimiz az. Bu nedenle yıllık 12 milyon TL öneriyoruz. Sen ne istersin?

- Sergen Yalçın: Başkanım, ben para konuşmam. Hakkım olan parayı istiyorum.

- Ahmet Nur Çebi: Senin kafandan geçen rakam nedir?

- Sergen Yalçın: 30 milyon TL...

- Ahmet Nur Çebi: Bu imkansız.

- Sergen Yalçın: Başkanım bir forvet alacağız, fiyatı 3 milyon Euro. Nasıl vereceksiniz?

- Ahmet Nur Çebi: O kadar para vermeyiz.

- Sergen Yalçın: Kararınıza saygılıyım. Kamuoyu önünde çıkıp açıklama yapalım. Siz anlaşamadığınızı belirtin. Ben de dinleneyim.

- Ahmet Nur Çebi: Bakarız, düşünürüz.