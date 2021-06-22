BIST 1.407
DOLAR 8,71
EURO 10,36
ALTIN 496,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da korkunç olay! Küçük çocuğun çığlıklarını duyan koştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da korkunç olay! Küçük çocuğun çığlıklarını duyan koştu

SAMSUN'da caminin bahçe duvarından demirin üzerine düşen 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demir itfaiye yardımıyla kesilirken, çocuk demir parçası yanağında hastaneye kaydırıldı.

Abone ol

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Merkez Cami bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Huzeyfe A. adlı çocuk cami bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerinden aydınlatma diğerinin yapılması için açık bırakılan demirin üzerine düştü. Demirin yanağını girip çıktığı çocuğun çığlıkları üzerine olay yerine koşan vatandaşlar 112 ekipleri haber verdi. 

Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Çocuğun yanağına saplanan demir itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Demirin yanağına saplı kalan diğer kısmı ile ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Çocuğun yanağına saplanan demirin hastanede çıkartıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rıdvan Dilmen paylaştı: Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor
Rıdvan Dilmen paylaştı: Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Nazlı Kayı kimin kızı anne ve babası kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında
Nazlı Kayı kimin kızı anne ve babası kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında
Libya hükümetinden Türkiye'ye 'Ülkenin inşasında rol alın' çağrısı
Libya hükümetinden Türkiye'ye 'Ülkenin inşasında rol alın' çağrısı
Telefonu açmadı! Osmaniye'de eve giren arkadaşları hayatının şokunu yaşadı
Telefonu açmadı! Osmaniye'de eve giren arkadaşları hayatının şokunu yaşadı
4. yargı paketinde cinsel istismar suçu için somut delil tartışma yarattı
4. yargı paketinde cinsel istismar suçu için somut delil tartışma yarattı
İtalya'da flaş karar! Açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
İtalya'da flaş karar! Açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Turizmciye can suyu KDV desteği bir ay daha uzatıldı
Turizmciye can suyu KDV desteği bir ay daha uzatıldı
Cehalete bak! Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını mı istedi?
Cehalete bak! Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını mı istedi?
Küba'nın Covid-19 aşısı Abdala yüzde 92.28 oranında etkili
Küba'nın Covid-19 aşısı Abdala yüzde 92.28 oranında etkili
Yorumlar