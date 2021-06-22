Fenerbahçe peşindeydi Fuentes İstanbul'a geldi menajerinden açıklama

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen genç yıldız İstanbul'a geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan genç futbolcunun menajerinden de flaş transfer açıklaması geldi.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken Sarı Lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Kolombiya basının 'Fenerbahçe transferi bitiriyor' şeklinde duyurduğu genç yıldız İstanbul'a geldi. Genç yıldızın menajerinden flaş açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'de transferi açıklanan ilk isim Serdar Dursun oldu. Sarı Lacivertliler geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla gol kralı olan Serdar Dursun ile 3 yıllık anlaşma sağlayarak transfere sürpriz bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmayları birçok isimle ön görüşme gerçekleştiriyor. Fenerbahçe'de yapılacak kongre sonrası transfer ve yeni teknik direktör konusu hız kazanacak.

Caner kalıyor, Novak gidebilir

Ali Koç'un "1 sol bek alacağız" açıklamasının ardından Fenerbahçe'de gözler Caner Erkin ve Filip Novak'a çevrildi. Caner Erkin'in gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan Çekyalı Filip Novak ile yolların ayrılması planlanıyor. Novak'a ülkesinden talip olan takımların olduğu ve 30 yaşındaki futbolcunun Sarı Lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Gabriel Fuentes iddiası

Fenerbahçe'de Novak'ın ayrılması durumunda 1 sol bek transferinin yapılacağını başkan Ali Koç açıklamıştı. Kolombiya basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Kolombiya 1. Lig ekiplerinden Junior FC'de forma giyen Gabriel Fuentes'i transfer etmek istediği iddia edildi.

İstanbul'dan paylaşım

Kolombiya basınında yer alan haberlerde oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gittiği ve son görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı iddia edildi.

Junior FC'ye yakınlığı ile bilinen gazeteciler de oyuncunun İstanbul'da olduğunu doğruladı. Piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcu Instagram'dan İstanbul paylaşımları yaptı.

Menajerinden açıklama

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Gabriel Fuentes'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar transfer dedikodularına neden oldu. Gabriel Fuentes'in menajeri Habla Deportes'e flaş açıklamalarda bulundu.

Gabriel Fuentes'in menajeri katıldığı canlı yayında oyuncusunun Türkiye'ye tatil için gittiğini ifade etti. Ayrıca oyuncusunun Avrupa'da bir takıma transfer olabileceğini fakat Türkiye seçeneğinin şu an olmadığını ifade etti.

Junior FC formasıyla 2020-2021 sezonunda 26 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki Gabirel Fuentes, bu maçlarda 6 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.