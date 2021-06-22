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Kahvehanelerdeki oyun yasağı da kalkıyor

Kahvehanelerdeki oyun yasağı da kalkıyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Temmuz’dan itibaren kahvehanelerde oyun yasağının kaldırılacağını duyurdu.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Temmuz’dan itibaren kahvehanelerde oyun yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüz bini aşkın kahvehane ve kıraathaneci esnafımız için bir buçuk yıl aradan sonra, 1 Temmuzdan itibaren oyun yasağının kaldırılması kahveci esnafımıza, çalışanlara ve tüm müşterilere hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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