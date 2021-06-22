'Google sürekli olarak duruyor hatası' android kullanıcılarını delirtti! İşte çözümü

Android cihaz sahipleri 'Google sürekli duruyor' hatası dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren çeşitli sorunlar yaşamaya başladı.

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Google kullanıcıları sabah saatleriyle birlikte çeşitli erişim problemleri yaşamaya başladı. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaşadıkları hataları bildirmeye başladı. 'Google sürekli duruyor hatası', daha önce de Android kullanıcılarının karşısına çıkan sorunlar arasında yer almıştı. Belirli yöntemler ile çözüm sağlanabilen 'Google sürekli duruyor hatası', akıllı cihaz kullanıcılarının karşılaştığı olumsuzluğu sona erdirebiliyor.



"Google sürekli olarak duruyor" hatasının çözümü



1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.

- Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

- Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

- Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

- Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.

- Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.

- Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.



2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın

Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.

- Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.

- Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.

- Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.



3. Adım: Play Store güncellemelerinin yüklemesini kaldırın ve güncellemeleri yeniden yükleyin.

- Güvenilir bir kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun.

- Android telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar uygulamanızı Uygulamalar'ı açın.

- Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

- Ekranın üst kısmındaki üç çizgiden Diğer Güncellemeleri kaldır'a dokunun.

- Play Store uygulamasını fabrika sürümüne geri döndürmek isteyip istemediğiniz sorulursa Tamam'a dokunun.



4. Adım: Google Hesabını Tekrar Ekleyin

- “Ayarlar”ı açın

- “Hesaplar”a girin

- Google’ı seçin

- Google hesap adınızı seçin ve sağ üstte 3 noktalı kısımdan “Hesabı Kaldır”ı seçin

- Telefonu yeniden başlatın

- Hesabınızı yeniden ekleyin