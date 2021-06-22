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Koronavirüs geçirenlerde yaşanan bilişsel ve davranışsal sorunlar ortaya çıkarıldı

Koronavirüs geçirenlerde yaşanan bilişsel ve davranışsal sorunlar ortaya çıkarıldı

İtalya'da yürütülen yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmiş kişilerin, taburcu edildikten iki ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

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Avrupa Nöroloji Akademisinin (EAN) 7. Kongresi'nde sunulan araştırma raporunda, Kovid-19 hastalarının nörobilişsel yeteneklerinin test edilmesi için taburcu edildikten iki ay sonra beyin MR'larının çekildiği belirtildi.

Çalışmada, hastaların yüzde 50'sinden fazlasının bilişsel sorunlar, yüzde 16'sının çalışma belleğini yönetme, esnek düşünme ve bilgi işlemeyle ilgili sorunlar, yüzde 6'sının görsel-uzamsal sorunlar yaşadığı, yüzde 6'sında hafızayla ilgili problemler ve yüzde 25'inde tüm bunların kombinasyonunun görüldüğü kaydedildi.

sputniknews'te yer alan habere göre her 5 hastadan birinde travma sonrası stres bozukluğunun, yüzde 16'sında ise depresyon belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.

Bilişsel ve patolojik sorunların gençleri daha çok etkilediğine işaret edilen araştırmada, 50 yaş altındaki hastaların çoğunun çalışma belleğini yönetme, esnek düşünme ve bilgi işlemeyle ilgili sorunlar yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Vita-Salute San Raffaele Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı, Prof. Massimo Filippi, "Çalışmamız, önemli bilişsel ve davranışsal sorunların Kovid-19 ile ilişkili olduğunu ve birkaç ay sonra da devam ettiğini gösterdi" ifadesini kullandı.

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