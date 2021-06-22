Merkel'in yerine gelmesi beklenen aday'dan Türkiye'ye veto: Türkiye asla!

Angela Merkel'in yerine gelmesi beklenen Türk Armin lakaplı başbakan adayı Armin Laschet "Türkiye için asla aday olamaz" açıklaması yaptı.

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Almanya'da Hristiyan Birlik partileri, seçim programında Türkiye'ye ayrı bölüm ayırarak kendi iktidarlarında Türkiye'nin AB üyeliğinin söz konusu olmayacağı mesajı verdi.

‘Türk Armin’ lakaplı Armin Laschet’i başbakan adayı gösteren Hıristiyan Birlik/Sosyal partileri, seçim programında Türkiye’nin olası AB üyeliğini reddettiklerini açıkladı.

Almanya’da 26 Eylül seçimlerine ‘Türk Armin’ lakaplı Armin Laschet liderliğinde katılmaya hazırlanan muhafazakâr Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU), Türkiye’ye Avrupa Birliği (AB) kapılarını kapattı. Seçimlere dönük 139 sayfalık seçim programının “Avrupa” başlıklı bölümünde, “Yeni alınacak üyelerle AB’nin iç birlikteliği zayıflatılmamalı. Birlik Partileri (CDU/CSU) iktidarında Türkiye AB’ye asla üye olamaz” ifadesi yer aldı.

“Türkiye’nin Almanya ve AB için stratejik ve ekonomik olarak çok önemi vardır. Ayrıca ülkelerimiz insanların ilişkileri nedeniyle birbirine sıkıca bağlıdır. Bu nedenle biz Türkiye ile sıkı işbirliği yapmak ve açık bir biçimde yapıcı ama eleştirel diyaloğu sürdürmek istiyoruz” satırlarına yer verildi.

Belgede, “Türkiye ile ilişkilerimizin yeni perspektiflere ihtiyacı var. İktidar dönemimizde Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği mümkün olamayacaktır. Onun yerine Türkiye ile daha sıkı ortaklık üzerinde uzlaşacağız” dendi. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet’e Türk toplumuna yakınlığından ötürü ‘Türk Armin’ deniyor.