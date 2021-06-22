Yılmaz Özdil tweet atınca Uğur Dündar Tele 1 canlı yayınında çıldırdı

İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili imalı tweet atan Yılmaz Özdil'e Uğur Dündar'dan çok sert tepki geldi. Dündar, Özdil'e yönelik, "Ayıp değil mi utan. Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan çok fena yaparım" dedi.

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Sözcü gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında yaşanan gerginlik, geceye damga vurdu. Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili attığı Artı 1 imalı tweet, usta gazeteci Uğur Dündar'ı çıldırttı.

"Kimlere televizyon kurdurdukları yazıyor"

Özdil, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" dedi.

"Güvenilir araştırmacı gazeteciler niye bahsetmiyor"

"SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" ifadeleriyle Twitter paylaşımına devam eden Özdil'e Uğur Dündar sert tepki gösterdi.

Tele 1 imasında bulundu

İki ismin kavgasının, Tele 1'in kuruluşuna ilişkin iması nedeniyle çıktığı öğrenildi. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi.

Dündar, konuşmasının devamında, "Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"Değerli ağabeyim beni eleştiriyor"

Tele 1'deki yayın sürerken Özdil, "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." paylaşımı yaptı.

"İsmail Saymaz'a takmış"

Bunun üzerine Dündar, "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, Yazıklar olsun. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz'a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları" dedi.

Dündar, Özdil'in kendisine "değerli ağabeyim" diye mesaj attığını da ifade ederek, "Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz'sın" tepkisi gösterdi.

İşte Yılmaz Özdil'in o tweetleri:





