Bahçeli grup toplantısında seslendi Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirli

MHP Lideri Devlet Bahçeli yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirli derken, Zeki Müren'den şarkı tavsiye etti. Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırı için çarpıcı bir iddiada bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. HDP'ye yapılan İzmir saldırısı için konuşan Bahçeli "Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim. PKK'nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçisidir." dedi.

Bahçeli HDP İzmir il binasına saldırı için "Alçak bir komplo olarak değerlendirilmelidir" diyerek HDP'lilerin saldırı günü binada olmamasına dikkat çekti. Bahçeli konuşmasında sık sık Kılıçdaroğlu'nu da hedef alarak sözlerini sürdürdü. Konuşmasında öne çıkanlar:

Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirli

Kılıçdaroğlu, 1338 sanatçıya yardım yaptıklarını söylemiş. Bu sanatçılar kimlerdir? Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere, belediye imkanları peşkeş çekilmiş midir?

CHP'li belediyeler özerk bir yönetim değildir. Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir.

Terörist Demirtaş dost kategorisinde midir? Terörist Karayılan dost kategorisinde midir? Dedem Korkut şöyle seslenmişti, eski pamuk bez olmaz, eski düşman dost olmaz

Zeki Müren'den eski dostlar şarkısını dinlesin

Akşamları video çekip paylaşmak yerine Kılıçdaroğlu'na tavsiyem merhum Zeki Müren'in eski dostlar şarkısını dinleyip kendisini avutmasıdır. Biz zillete düşenleri Kılıçdaroğlu'nu ve sabıkalı dostlarını çok iyi biliriz. Varsın onlar ne idüğü belirsiz dostlarıyla kucaklaşsın biz milletle kucaklaşacağız.

HDP açılmamak üzere kapatılmalı

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye yönelik iddianameyi kabul etmesi bize göre hayırlı bir gelişmedir. Eğer hukuk varsa, adalet hakimse terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin kimin yanındadır, kimin tarafındadır? Türkiye ve şühedanın yanında mı duruyor, terörizmin safında mıdır? Ya ihanet kazanacak ya da millet iradesi ihaneti kazıyarak söküp atacaktır.

Kılıçdaroğlu demokrasilerde parti kapatmak yanlış diyor, kuşkusuz halt ediyor. HDP'yi savunuyor, bölücülüğün avukatlığına soyunuyor. O dediğin meşruiyet içinde faaliyet gösterenler için geçerlidir. HDP parti marti de değildir.

Öyle bir gün seçilmiş ki binada tek bir HDP'li yoktur

İzmir HDP binasına saldıran saldırganın ifade tutanağı uyanık bir şuurla analiz edildiğinde meczup olmadığı tek başına hareket etmediği bilinçli bir şekilde harekete geçtiği dikkat çekmektedir. Öyle bir gün seçilmiştir ki binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Hatta planlı toplantı iptal edilmiştir. Tıpkı Ankara Garı patlamasında tıpkı Suruç olduğu gibi HDP'liler araziye uyup birden bire kayıplara karışmışlardır. Olayın olduğu gün ne hikmetse çay servisi yapan asıl şahsın yerine yardım amacıyla kızı binaya gelmiştir. Cinayete kurban giden Deniz Poyraz'ın yarım bıraktığı kağıt bardaktan içtiği çay ile yediği domates Türkiye aleyhtarlarının propaganda görseli olarak kullanılmıştır. Katilin ise Bozkurt işareti yapan ve silah tutan fotoğrafları anında servis edilmiştir. Bir taşla birden fazla kuş hedeflenmiştir. Bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? provokasyon içinde derin PKK'nın, yabancı istihbaratların parmağı var mıdır? Partimizi ve Cumhur ittifakını suçlamak üzere bina edilen bu cinayet araştırmalıdır.

Haydut devlet nedir? Kılıçdaroğlu ne dediğinin şuurunda mı?

Biz bu cinayeti reddediyoruz. Katilin ve işbirlikçilerinin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Kılıçdaroğlu, Deniz'i öldürdüler istiyorlar ki hiçbir genç mutlu olmasın sözlerini neye dayanarak söylüyor? Bu olayın sonucunda Türkiye'yi haydut devlet durumuna düşürmek isteyenler olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu ne dediğinin şuurunda mıdır, aklı başında mıdır, haydut devlet nedir? uluslararası literatüre giren başarısız devlet, düşmüş devlet, haydut devlet gibi kavramlar genellikle hedef ülkeleri yalnızlaştırmak için kullanılmaktadır. Haydut devlet küresel kapitalist sisteme uyum sağlamaya direnen nükleer silah kapasitesini geliştirmeye çalışan uluslarası terörizme destek veren ABD'nin çıkarlarını tehdit eden ülkeler için söz konusudur. Bu devletler askeri müdahalelere uğrama potansiyeline sahiptirler. Türkiye'ye pusu kurmak isteyen gerçek haydut devlet yok mudur?

Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim

Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim. PKK'nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçisidir.

Milis işbirlikçi terörist demektir. Babası ise duyan herkesi şok eden açıklamalarda bulunmuş bir nevi canlı bomba gibi patlamıştır. Deniz benim Denizim değil Kürdistan'ın denizidir. Biz dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Şu anda düşmanın tank ve toplarının önünde direniyorlar. Allah gerillaya güç versin kuvvet versin.

Herkesi ikaz ediyorum, kimse ne yapsın acısı var demesin. Böylesi bahaneye sarılmasın. İzmir'in göbeğinde bir PKK'lıya bulamayacağı propaganda imkanına sarılmıştır. Dağda bir aslan biliriz o da şerefli Türk askerimiz, şerefli Türk polisimiz, şerefli güvenlik korucularımızdır. Diğer eli silahlı dağlarda gezenler görüldüğü yerde indirilecek açık hedeflerdir çakalın insan suretidir.

Aybüke öğretmenimiz şehit edilirken nerelerdeydiniz? Annesi Nurcan Karakaya ile 10 aylık Emirhan bebek şehit edilirken neredeydiniz? Ya Eren Bülbül, ya Necmettin Öğretmen ya ana kuzuları... Bilenler kaldı mı?

Kürt kökenli kardeşlerim biz sizi Allah için seviyoruz, bağrımıza basıyoruz, aramızda hiçbir fark yok. İnancımız bir, istikbalimiz bir, geçmişimiz bir, bayrağımız bir, devletimiz bir, milletimiz bir, acımız bir, anımız bir. Kan içen vampirlere sırtınızı dönün teröristlere şamarı indirin.