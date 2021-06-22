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Konya'daki felaket! Yangında annesini kaybeden Okay'ın iki eli bileklerinden kesildi

Konya'daki felaket! Yangında annesini kaybeden Okay'ın iki eli bileklerinden kesildi

 KONYA'da, evlerinde çıkan yangında annesi Hülya Yürür'ü (24) kaybeden Okay Yürür'ün (3), kaldırıldığı hastanede, 145 gündür tedavisi sürüyor. Kafatasında, kollarında, yüzünde ve bacağında 3'üncü derece yanıklar olan minik Okay'ın iki eli de bileklerinden kesildi.

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Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki müstakil evde, 28 Ocak günü saat 09.00 sıralarında, elektrik tesisatından yangın çıktı. Alevlerin arasından minik Okay Yürür ve zihinsel engelli dayısı Yusuf Yürür (23) çıkarılırken, anne Hülya Yürür de yanarak can verdi. Kafatasında, kollarında, yüzünde ve bacağında 3'üncü derece yanıklar oluşan minik Okay'ın 145 gündür Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Göz kapaklarını tam olarak kullanamayan Okay'ın tedavi sürecinde iki eli de bileklerinden kesildi. 

'17 ameliyat geçirdi'

Okay'ın hayati tehlikesi olduğu için taburcu edilmediğini belirten anneannesi Saniye Erkip (40), "Okay'ım ne yazık ki iki elini de bileğinden kaybetti. Göz kapakları da yandı. Kafatasında yanıklardan dolayı büyük hasar var. Şimdiye kadar hiç yoksa 17 ameliyat geçirdi" dedi.

Anneanne evsiz kaldı 

Kızı ve torunuyla aynı evde oturan anneanne Saniye Erkip, evinin kül olmasının ardından zihinsel engelli oğlu Yusuf Yürür ile birlikte evsiz kaldıklarını belirtti. Erkip, ''Sürekli farklı kişilerin evinde kalıyoruz. Oğlum zihinsel engelli olduğu için artık kimse de misafirliğe kabul etmiyor. Komşular, tanıdıklar destek oluyor. Başımızı koyacak bir oda olsa bize yeter bile. Allah, kimseyi evsiz bırakmasın'' diye konuştu. 

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