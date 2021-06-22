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Ahlaksız olay tartışma yarattı! Adana'da komşu kavgası kanlı bitti: Balkondan cinsel organını...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ahlaksız olay tartışma yarattı! Adana'da komşu kavgası kanlı bitti: Balkondan cinsel organını...

ADANA'da, Durdu Özyiğit'i (35) öldürüp nikahsız yaşadığı Sami Alalışık'ı (45) yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan komşuları Rıfat Demireriden (20) tutuklandı.

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Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde 19 Haziran'da Rıfat Demireriden ile komşuları Durdu Özyiğit ile nikahsız eşi Sami Alalışık arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Rıfat Demireriden ile kuzeni B.D, (19), 100 metre uzaklıktaki evlerinden pompalı tüfek alıp, olay yerine geri döndü.

Rıfat Demireriden'in eve doğrultup ateşlediği silahtan çıkan saçmalarla Durdu Özyiğit ile Sami Alalışık yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Sami Alalışık, ambulansla hastaneye götürüldü, Durdu Özyiğit ise hayatını kaybetti.

Baskında gözaltına alındı
Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Silahı ateşleyen Rıfat Demireriden ile kavgaya karıştığı öne sürülen kuzeni B.D, babası N.D. (44) ile amcası D. D. (52), adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Cinayette kullanılan pompalı tüfek ise N. D’nin evinde ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Cinsel organını gösterdi
Polisin başlattığı soruşturmada silahlı kavganın, Sami Alalışık'ın evinin balkonuna çıkıp şortunu indirerek, Rıfat Demireriden ile ailesine cinsel organını göstermesi sonucu çıktğı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rıfat Demireriden, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.D ile N. D., adli kontrol şartı, D.D., ise  savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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