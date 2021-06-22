Galatasaray Başkanı Burak Elmas mazbatasını aldı! İşte ilk mesajları

Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılan seçimli genel kurulunda sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olan Burak Elmas, Mustafa Cengiz'den görevi devraldı. Burak Elmas ve kurulları için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda mazabata töreni düzenlendi. Böylece Burak Elmas resmen göreve başladı.

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19 Haziran'da yapılan ve son sandığa kadar nefes kesen bir yarışa sahne olan seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlığa seçilen Burak Elmas ve kurulları, Mustafa Cengiz'den koltuğu devraldı. Elmas ve kurulları için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda mazabata töreni yapıldı. Burak Elmas, mazabatasını alarak Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. başkanı oldu.

Taze başkan Burak Elmas'tan ilk açıklama

Mazbatasını alan Burak Elmas, ilk açıklamasını GS TV'ye yaptı. Herkese teşekkür eden Elmas, "Bir sürü tebrik mesajı aldık, hepsine dönemedik. Hepsine tek tek geri dönmek istiyoruz. Bizleri tebrik eden Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize teşekkür ederiz" dedi.

"Çok zorlu bir süreç başlıyor" diyen Burak Elmas şunları ifade etti: "Planlarımızı yaptık, göreve başlayacağız. Diğer adaylara teşekkür ediyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Artık seçim bitti, kimse kaybetmedi. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşıyacağız. Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Ekibimiz planlarını uygulamak için sabırsız. Kızım, eşim ve oğlum çok mutlu. Güzel bir Babalar Günü geçirdik."





İlk iş Fatih Terim'i göreve getirdi

Burak Elmas, başkanlığının ertesi günü yaptığı açıklamayla Fatih Terim'le yola devam edeceklerini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam da dün resmen göreve başladı ve takımla ilk antrenmanına çıktı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin yarın (23 Haziran) Fatih Terim'le sözleşme imzalaması bekleniyor.