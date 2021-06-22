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Hakkari'de 10 yaşındaki çocuğun merakı kötü bitti! Sesi duyup odaya giden şok oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Hakkari'de 10 yaşındaki çocuğun merakı kötü bitti! Sesi duyup odaya giden şok oldu

HAKKARİ'de Ebrar Durna (10), evdeki pompalı tüfeği incelerken, ateş alması sonucu başından vurularak, hayatını kaybetti.

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Olay, ilçeye bağlı İnanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi dışarıda ev işleriyle uğraşırken, 4 aylık kardeşine bakmak için odaya giren Ebrar Durna, buradaki pompalı tüfeği eline alıp, incelemeye başladı. Tüfeğin kazara ateş alması sonucu Ebrar, başından vuruldu.

Silah sesini duyup, odaya koşan anne, kızını kanlar içinde yerde yatarken buldu. 5'inci sınıf öğrencisi Ebrar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ebrar Durna, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ebrar'ın amcası avukat Savaş Durna, "Merak sonucu kurcaladığı tüfeğin patlaması sonucu kafasından ağır yaralanmış. Kaldırıldığı hastanede Ebrar'ı kaybettik" dedi. 

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