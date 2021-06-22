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Ümraniye'de baba evi ateşe vermişti 7 yaşındaki çocuk da öldü

Ümraniye'de baba evi ateşe vermişti 7 yaşındaki çocuk da öldü

Ümraniye'de bir adamın karısını öldürüp evi ateşe verdikten sonra intihar ettiği olayda 7 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

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ÜMRANİYE'de karısını öldürüp, evini ateşe veren Mehmet Güney intihar etmişti. Evdeki yangında ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki dairede dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın hemen ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise intihar ederek yaşamına son vermişti. Polisin yaptığı çalışmadan sonra anne Arzu Rahman Güney'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

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