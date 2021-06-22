Bakan Murat Kurum: Marmara'yı kirleten 16 işletme faaliyetten men edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Deniz'inde yapılan son çalışmalara dair verdiği bilgide 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandığını bildirdi. Ayrıca Kurum, yapılan denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildiğini duyurdu.

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Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan müsilajı temizlemek için gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği son bilgilere göre bin 500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandı.

Ayrıca Bakan Kurum müsilajla mücadelede Marmara Deniz'i ve çevresini kirlettikleri tespit edilen 16 işletmenin kapatıldığını açıkladı. Kurum, "Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi" dedi.

Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları da Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline yaygınlaştıracaklarını da duyurdu.

Öte yandan deniz salyası ile mücadele kapsamında Marmara Denizi’ne oksijen verecek olan 5 cihazdan 4’ü İzmit Körfezi’nde 1’i Pendik açıklarında faaliyete geçti. Cihazlardan birisini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi’nde denize bıraktı.

Günde 2 saat boyunca denenecek olan cihazlar, havadan aldıkları oksijeni denizin altına verecek. Cihaz bırakıldığı noktada 600 metre çapında denizin altına oksijen verebilecek. Cihazdan alınacak veriler sürekli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından izlenecek. Alınan veriler sayesinde cihazın etkileri gözlenebilecek.