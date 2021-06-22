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AK Parti Patnos İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı girişi! 4 zanlı tutuklandı

AK Parti Patnos İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı girişi! 4 zanlı tutuklandı

AĞRI'nın Patnos ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli ile saldırı girişimine ilişkin yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

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Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, 2 gün önce AK Parti İlçe Başkanlığına molotofkokteyli atarak saldırıda bulunmak istedikleri ve bu kişileri azmettirip yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan İ.D, C.Ç, A.K. ve İ.A. tutuklandı, M.Ş.K. ile R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binası önünde 2 gün önce gece saatlerinde 3 zanlıyı gören polis, bu kişilerden birini kovalama sonucu 2'sini de yapılan çalışmalarla yakalamıştı.

Parti binasına molotofkokteyli atamadan yakalanan bu kişileri azmettirip yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi de daha sonra gözaltına alınmıştı.

Zanlıların yanında ele geçirilenler

Zanlıların yanında, yanmaya hazır 3 molotofkokteyli, 1 pense, 1 levye ve şüphelilerin yüzünü gizleyebileceği bez parçaları ele geçirilmişti.

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