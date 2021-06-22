Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi.

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Savunma alanında Türkiye, milli ve yerli silahları ile dikkati çekmeye devam ediyor.

Yerli ve milli silahlar sayesinde dışa bağımlılık gittikçe azalıyor.

Bu silahlardan biri daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrine girdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Dışa bağımlılık bitiyor"

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz.

Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi.