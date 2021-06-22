Site havuzlarına HES kodu ve ateş kontrolüyle giriş başladı

Normalleşmenin başlamasıyla beraber havuz yasakları da kaldırıldı. Sitelerde önlem olarak HES kodu ile havuza giriş başladı.

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Halkalı’da 9 bine yakın kişinin yaşadığı bir site ise tedbirleri sıkı tutarak, girişte ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü şartı getirdi.

Havuza gelen site sakinlerinin tek tek ateşleri ölçülerek, HES kodlarına bakıldı ve kayıt tutuldu. Kişiler, alınan önlemleri yerinde bularak, ilk gün olmasına rağmen yoğun talep gösterirken, havuzun keyfini en çok çocuklar çıkardı.

Havuzların kullanılmasına yönelik uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Akif Çelik, “Yüzme havuzlarının düzenli temizlenmesi gerekiyor. Aileler çocuklarını dikkatlice takip etsin, yalnız bırakmasın. Ayrıca, güvende olmak için kalabalık alanlardan uzak durup, kapalı havuzlar yerine açık yüzme havuzları tercih etmek doğru olacaktır” diye konuştu.

El ayak dezenfektanları konuldu

Yüzme havuzlarını sıkı tedbirler alarak açtıklarını söyleyen Sitenin müdürü Okan Taşlı, “Koronavirüs salgını kapsamında gerekli tüm önlemleri aldık. Girişlerde ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü yapıyoruz. Site sakinlerinin sağlığı için yayınlanan bütün genelgelere uyuyoruz. Site büyük, yaklaşık 9 bin kişi yaşıyor. Girişte, el ve ayak dezenfektanlarımız bulunuyor. Her 4 metreye 1 kişi sığacak şekilde 1,5 metre mesafe kuralını göz önünde bulundurarak insanları içeriye kabul ediyoruz. Havuza girişlerde bone zorunluluğu da getirdik” dedi.

Kalabalık olmamasına dikkat ediliyor

İnsanların evlerinde sıkıldığını anlatan Taşlı, “Havuzların açılması onlar için de güzel oldu. Alınan tedbirlerden de genel olarak memnunlar. Sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında açığız. Gelen kişileri ateşlerine kadar kayıt altına alıyoruz. Çok kalabalık olmamasına dikkat ediyoruz. 4 açık havuz var, temizlikleri düzenli olarak yapılıyor, pH ve klor değerlerini ayarlıyoruz” diye konuştu.

Havuzların açılmasını bekledik

Havuzun açıldığı ilk gün çocuğuyla gelen Fatma Tunç ise “Havuzların açılmasını dört gözle bekledik, mutluyuz. Havalar ısınınca çocuklar evde bunaldı. Girişte ateş kontrolü yapılarak, HES kodumuz soruldu. Bence güzel bir tedbir. İnşallah sıkıntısız bir şekilde havuza gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Havuzun açılışını kendisinin yaptığını belirten 63 yaşındaki Salih Köse de “1 yıl sonra ilk kez havuzu kullandım, su çok güzel. İnsan hiç çıkmak istemiyor” diye konuştu.