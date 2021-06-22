BIST 1.407
DOLAR 8,71
EURO 10,36
ALTIN 496,76

Şarkıcı Emrah'tan 'Emrahcoin' kripto para girişimi! Bakın sebebi neymiş

Şarkıcı Emrah'tan 'Emrahcoin' kripto para girişimi! Bakın sebebi neymiş

Ticari girişimleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Emrah, bu kez kendi adıyla kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor. 

Şarkıcı Emrah'tan 'Emrahcoin' kripto para girişimi! Bakın sebebi neymiş

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen kripto paraya merak sardı.  Yaptığı gayrimenkul yatırımları başta olmak üzere ticari girişimleri sevmesiyle tanınan Emrah, bu kez kendi adıyla 'Emrahcoin' çıkaracak! 

19
Şarkıcı Emrah'tan 'Emrahcoin' kripto para girişimi! Bakın sebebi neymiş

Hürriyet'te yer alan habere göre, ünlü şarkıcı ve oyuncu, yatırım danışmanlarından aldığı yönlendirme doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı. 

29
Şarkıcı Emrah'tan 'Emrahcoin' kripto para girişimi! Bakın sebebi neymiş

Emrah bu hazırlıkların ardından kripto para piyasasına girecek.

39
Şarkıcı Emrah'tan 'Emrahcoin' kripto para girişimi! Bakın sebebi neymiş

2018 yılında konser teklifi karşılığında para yerine 30 Bitcoin talep eden Emrah, gözünü kripto paraya dikti.

49