Şarkıcı Emrah'tan 'Emrahcoin' kripto para girişimi! Bakın sebebi neymiş

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen kripto paraya merak sardı. Yaptığı gayrimenkul yatırımları başta olmak üzere ticari girişimleri sevmesiyle tanınan Emrah, bu kez kendi adıyla 'Emrahcoin' çıkaracak!