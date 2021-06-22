Şarkıcı Emrah'tan 'Emrahcoin' kripto para girişimi! Bakın sebebi neymiş
Ticari girişimleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Emrah, bu kez kendi adıyla kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor.
Şarkıcı ve oyuncu Emrah, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen kripto paraya merak sardı. Yaptığı gayrimenkul yatırımları başta olmak üzere ticari girişimleri sevmesiyle tanınan Emrah, bu kez kendi adıyla 'Emrahcoin' çıkaracak!
Hürriyet'te yer alan habere göre, ünlü şarkıcı ve oyuncu, yatırım danışmanlarından aldığı yönlendirme doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı.
Emrah bu hazırlıkların ardından kripto para piyasasına girecek.
2018 yılında konser teklifi karşılığında para yerine 30 Bitcoin talep eden Emrah, gözünü kripto paraya dikti.