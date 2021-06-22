BIST 1.410
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 497,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Avcılar sahilini de müsilaj sardı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Avcılar sahilini de müsilaj sardı

Marmara Denizi’nde çözüm aranan müsilaj, Avcılar Sahili'nde tedirgin eden görüntüye neden oldu.  

Abone ol

Avcılar Sahili'ndeki İDO İskelesi yakınları dün akşam deniz salyası da olarak bilinen müsilaj ile kaplandı. Kiraladığı deniz bisikletlerinin çevresi müsilajla kaplanan Ömer Karakaya, "Avcılar’da 2 yıldan bu yana müsilaj görülüyor. Böyle giderse denizde ne balık ne başka canlı kalır. Dalgalar  bazen temizliyor. Artıkları denize bırakıyorlar bunun sonucunda oluyor. Atıklar atılmazsa deniz tertemiz olur" dedi. Deniz bisikleti ile denizde açılanlar da yer yer müsilajı gördüklerini söylediler. 

ÖNCEKİ HABERLER
Site havuzlarına HES kodu ve ateş kontrolüyle giriş başladı
Site havuzlarına HES kodu ve ateş kontrolüyle giriş başladı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İçildiğinde ateş tadı veriyor! 12 milyon TL'ye satıldı
İçildiğinde ateş tadı veriyor! 12 milyon TL'ye satıldı
Kötü haber geldi! Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
Kötü haber geldi! Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
Akşener'in önüne soğan döken vatandaştan itiraf ve özür! İYİ Partililer beni kandırdı
Akşener'in önüne soğan döken vatandaştan itiraf ve özür! İYİ Partililer beni kandırdı
Gürcistan'da ve İtalya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Gürcistan'da ve İtalya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Kurbanbayramı tarihi ne zaman 2021 ayın kaçında başlıyor?
Kurbanbayramı tarihi ne zaman 2021 ayın kaçında başlıyor?
AK Parti Patnos İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı girişi! 4 zanlı tutuklandı
AK Parti Patnos İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı girişi! 4 zanlı tutuklandı
Antalya'da 72 yaşındaki adamın biyolojik yaşı 33 çıktı! Sebebi bakın ne
Antalya'da 72 yaşındaki adamın biyolojik yaşı 33 çıktı! Sebebi bakın ne
4. yargı paketi içeriği nedir 2021 33 madde tam liste
4. yargı paketi içeriği nedir 2021 33 madde tam liste
Yorumlar