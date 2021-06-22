CHP’li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a saldırı

NEVŞEHİR’in CHP’li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, berberde tıraş olduğu sırada 2 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Geçtiğimiz günlerde Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve avukatına kimliği belirsiz kişiler tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleşmişti.

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Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, tıraş olmak için gittiği berber dükkânında 2 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı. Berber dükkânındaki vatandaşların araya girmesiyle saldırıdan yara almadan kurtulan Başkan Altıok, saldırganların gözaltına alındığını söyledi.

Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre, Başkan Altıok, “Ben evimden belediyeye kendi şahsi aracımla gider gelirim. Bugün de aracımla belediye giderken yolumun üzerindeki berbere tıraş olmak için uğradım. Berber dükkânının içerisine giren 2 kişi bir anda küfür ve hakaret etmeye başladı. Ardından beni darp etmeye çalıştılar. Berber dükkânında ellerine geçen şeyleri bana fırlattılar ancak orada bulunan vatandaşların araya girmesiyle saldırıdan yara almadan kurtuldum. Şu an sağlık durumum iyi” dedi.

“Bana saldırının sebebi rant meselesi"

Ranta fırsat vermediği için kendisine saldırı yapıldığını ifade eden CHP'li Altıok, “Bana saldırının sebebi rant meselesi. Benden önceki dönemde 2019 yılında 23 liraya aldıkları kesimhane ihalesini benim dönemimde canlı yayınla yaptığımız ihaleyle 58 liraya aldılar. Burada rant kesildi. Bu saldırıdan önce de defalarca tehdit edildim ve bununla da ilgili 1 ay önce Cumhuriyet Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Şimdi de fiziki saldırıya uğradım” şeklinde konuştu.

Soruşturma sürüyor

Saldırganların gözaltına alındığını ifade eden Arif Yoldaş Altıok, “Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı. Emniyet, Valilik ve kaymakamlığımız olayla ilgileniyor. Ben de saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Biz işimizin başındayız. Hacıbektaş belediyesinin bir kuruşunu kimseye rant olarak yedirmeyiz” ifadelerini kullandı.