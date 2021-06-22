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Ikea'dan Coca Cola'ya karşı hamle! Su şişesine Ronaldo adını verdiler

Ikea'dan Coca Cola'ya karşı hamle! Su şişesine Ronaldo adını verdiler

Ikea yeni ürettiği su şişesine Ronaldo'nun adını verdi. Kolaya göndermede bulunarak "Sadece su için" dedi.

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IKEA, Portekiz- Macaristan maçı öncesi Cola Cola’nın hisselerinin çakılmasına sebep olan Ronaldo’nun hareketini reklam fırsatına dönüştürerek, ‘Ronaldo’ adını verdiği su şişelerini satışa çıkardı.
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun EURO 2020’de Macaristan karşılaşması öncesi basın toplantısında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırıp “Su için” diyerek elindeki su şişesini göstermesi, İsveç merkezli mobilya devi IKEA’ya ilham verdi.

IKEA Kanada’nın Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre satılan şişelerden birine ‘Ronaldo’ adı verildi. Ürünün açıklamasında da “Sadece su içmek için tekrar kullanılabilir şişe” ifadeleri kullanıldı.

IKEA daha önce de ABD’li senatör Bernie Sanders’ın yeni başkan Joe Biden’ın yemin töreninde yün eldivenleriyle bir köşede bacak bacak üstüne atarak oturduğu halini pazarlama tekniği olarak kullanmıştı.

Game of Thrones dizisinde, karakterlerin giydiği kürk pelerinlerin IKEA kiliminden yapıldığının ortaya çıkmasının ardından mobilya devi, herkesin evinde ‘Jon Snow’ pelerini yapabilmesi için kılavuz yayınlamıştı.

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