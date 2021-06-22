Nar kabuğu Hindistan'a şifa oldu! Türk profesörün buluşu Covid-19'u öldürdü
Dünyanın ilk 100 bilim insanı arasında olan Prof. Dr. Erdem Yeşilada'nın nar kabuğu kullanarak laboratuvar ortamında araştırmasını yaptığı ürün, Hindistan'da Covid-19 hastalarına şifa oldu.
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada'nın Covid- 19 hastalığının tedavisine yönelik laboratuvar ortamında araştırmalarını yürüttüğü ürün, yapılan antiviral testleriyle de etkinliğini ortaya koydu.
Bitkisel ürünlerin Covid-19 üzerindeki etkinliğinin kanıtlandığından da bahseden Yeşilada, Hindistan’da Covid-19 hastaları üzerinde destek tedavi olarak denenen ürünün etkinliğine dair verilerden bahsederken tamamen doğal olan bu pastilin vücut hücrelerine zarar vermeden Covid-19 hücrelerini yok ettiğini de belirtti.
Aşının etkisini artırmada kullanılabilir
Bu bakımdan ürünün Covid-19 aşısıyla birlikte koruyucu olarak ve aşının etkisini artırmak üzere bir destek tedavisi olarak kullanılmasını önerdi.
Yüzde 91 başarı
Covid-19 hastalığına karşı laboratuvar ortamında araştırmalarını yürüttüğü ürün hakkında konuşan Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Covid-19 yaklaşık 16 aydır bütün dünyayı etkileyen bir durum. Nar kabuğu ekstresi taşıyan bu ürün İtalya’da yapılan klinik çalışmalarda yüzde 91 başarı elde etti." dedi.