Nar kabuğu Hindistan'a şifa oldu! Türk profesörün buluşu Covid-19'u öldürdü

Bitkisel ürünlerin Covid-19 üzerindeki etkinliğinin kanıtlandığından da bahseden Yeşilada, Hindistan’da Covid-19 hastaları üzerinde destek tedavi olarak denenen ürünün etkinliğine dair verilerden bahsederken tamamen doğal olan bu pastilin vücut hücrelerine zarar vermeden Covid-19 hücrelerini yok ettiğini de belirtti.