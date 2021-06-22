İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı

Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı.

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Köseler mevkisindeki çiftliğe dün avukatlar gözetiminde gelip bazı kaçak yapılardaki eşyaları kayıt altına alan ve kamyonlarla dışarı çıkartılmasını sağlayan belediye ve jandarma ekipleri, bugün çalışmalarına devam etti.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımına başladı.

Türkkan'ın ortağı olduğu şirket tarafından Köseler mevkisinde TOKİ ve orman arazisine yapıldığı belirlenen kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesinin mahkemeye yaptığı başvuru kabul edilmiş, şirketin yürütmenin durdurulması için yaptığı başvuru ise Kocaeli 2. İdare Mahkemesince reddedilmişti.

İHA muhbiri ağır şekilde darp edildi

Devam eden yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu öğrenilen 4 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslar tarafından ağır şekilde darp edilen ve kanlar içinde kalan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıslar, Uslu’nun kamerası ve ekipmanlarını da kırdı. Saldırgan şahıslar olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.