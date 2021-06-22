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DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler tutuklandı

MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.

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Kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler, MİT’in Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Güler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Güler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu Ebu Usame el Türki" kod adlı Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirilmişti. Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlenmişti.

Güler'in 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı tespit edilmişti.

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