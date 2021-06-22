AB'de trafikte yeni dönem: Araçlara "karakutu" zorunluluğu geliyor

Avrupa Birliği ülkelerinde gelecek yıldan itibaren tıpkı uçaklarda olduğu gibi otomobillerde de 'karakutu' zorunlu oluyor. Araçlarda 41 verinin kaydedilmesini sağlayacak 'Karakutu' sayesinde kazadan 5 saniye öncesine de ulaşılacak.

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Avrupa Birliği'nde araçlara da karakutu takılmaya başlandı. Gelecek yıl mayıs ayından itibaren satılacak araçlarda karakutu bulunması zorunlu olacak.

Kazadan 5 saniye öncesi...

Araçlara takılacak karakutunun incelemeleri Hırvatistan Ulaştırma ve Trafik Bilimleri Fakültesi'nde tamamlandı. 41 veri taşıyacak karakutu, bu verileri olası bir kaza durumunda, kazadan 5 saniye öncesine kadar toplayabilecek.

Değeri 70 euro (Yaklaşık 724 TL)

Uygulama ile kazaların nedenleri daha iyi anlaşılabilecek. Uygulamanın karayollarındaki ölümlü kazaları ve yaralanmaları azaltması da bekleniyor. Karakutunun değeri ise 70 euro olacak.

Genelde nerede konumlandırılıyor?

Avrupa'da halen üretilen bazı araçlarda karakutu kullanılıyor. Karakutu, aracın ön kısmında sürücü ve yolcu koltuğu arasında bulunuyor.

2024'e kadar geçiş tamamlanacak

Avrupa otomotiv sektörünün 2024 yılına kadar geçiş sürecini tamamlaması öngörülüyor. 2024 yılından itibaren Avrupa Birliği'nde ilk kez sigorta yapılacak tüm araçların karakutuya sahip olması zorunlu olacak.