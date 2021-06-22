BIST 1.416
DOLAR 8,62
EURO 10,29
ALTIN 494,34
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

AB'de trafikte yeni dönem: Araçlara "karakutu" zorunluluğu geliyor

AB'de trafikte yeni dönem: Araçlara

Avrupa Birliği ülkelerinde gelecek yıldan itibaren tıpkı uçaklarda olduğu gibi otomobillerde de 'karakutu' zorunlu oluyor. Araçlarda 41 verinin kaydedilmesini sağlayacak 'Karakutu' sayesinde kazadan 5 saniye öncesine de ulaşılacak.

Abone ol

Avrupa Birliği'nde araçlara da karakutu takılmaya başlandı. Gelecek yıl mayıs ayından itibaren satılacak araçlarda karakutu bulunması zorunlu olacak.

Kazadan 5 saniye öncesi...
Araçlara takılacak karakutunun incelemeleri Hırvatistan Ulaştırma ve Trafik Bilimleri Fakültesi'nde tamamlandı. 41 veri taşıyacak karakutu, bu verileri olası bir kaza durumunda, kazadan 5 saniye öncesine kadar toplayabilecek.

Değeri 70 euro (Yaklaşık 724 TL)
Uygulama ile kazaların nedenleri daha iyi anlaşılabilecek. Uygulamanın karayollarındaki ölümlü kazaları ve yaralanmaları azaltması da bekleniyor. Karakutunun değeri ise 70 euro olacak.

Genelde nerede konumlandırılıyor?
Avrupa'da halen üretilen bazı araçlarda karakutu kullanılıyor. Karakutu, aracın ön kısmında sürücü ve yolcu koltuğu arasında bulunuyor.

2024'e kadar geçiş tamamlanacak
Avrupa otomotiv sektörünün 2024 yılına kadar geçiş sürecini tamamlaması öngörülüyor. 2024 yılından itibaren Avrupa Birliği'nde ilk kez sigorta yapılacak tüm araçların karakutuya sahip olması zorunlu olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ataşehir'deki gasp dehşetinde şok detay ortaya çıktı! Tam o anda düğmeye basmışlar
Ataşehir'deki gasp dehşetinde şok detay ortaya çıktı! Tam o anda düğmeye basmışlar
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Hollanda'da eski Başbakan partisinin Filistin'e karşı tutumu nedeniyle istifa etti!
Hollanda'da eski Başbakan partisinin Filistin'e karşı tutumu nedeniyle istifa etti!
DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler tutuklandı
DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler tutuklandı
İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı
İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı
Mehmet Boynukalın'dan ezan çıkışı! Rahatsız olan Yunanistan'a Ermenistan'a gitsin
Mehmet Boynukalın'dan ezan çıkışı! Rahatsız olan Yunanistan'a Ermenistan'a gitsin
Çorum'da odunla komşusunu öldürdü savunması pes dedirtti: Üzerimi başımı...
Çorum'da odunla komşusunu öldürdü savunması pes dedirtti: Üzerimi başımı...
ABD'li komutanın F-35 meselesiyle ilgili Türkiye çıkışı ses getirdi
ABD'li komutanın F-35 meselesiyle ilgili Türkiye çıkışı ses getirdi
Dünya genelinde 2 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı! Türkiye 9. sırada...
Dünya genelinde 2 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı! Türkiye 9. sırada...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar yeni bir rekora imza atmayı düşünüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar yeni bir rekora imza atmayı düşünüyoruz
Yorumlar