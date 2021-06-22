Hollanda'da eski Başbakan partisinin Filistin'e karşı tutumu nedeniyle istifa etti!

HOLLANDA yerel basınında çıkan haberlere göre, Hollanda eski Başbakanı Dries van Agt, Filistinlilere destek vermediği gerekçesiyle partisinden istifa etti.

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Amsterdam merkezli NL Times'a göre Dries van Agt, yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin " Filistin halkına verdiği büyük acıyı" görmezden geldiği için Hıristiyan Demokrat Parti'den (CDA) istifa ettiğini duyurdu.

Van Agt, Hollanda'nın en köklü partilerinden olan ve uzun yıllar ülke yönetiminde yer alan CDA'yı, "Filistin halkının maruz kaldığı büyük ızdıraba sırt döndüğü için" yerden yere vurdu. Yazılı açıklamasında van Agt, CDA'nın özellikle Mayıs ayında yaşanan İsrail saldırıları sırasında Filistin halkına yardım konusunda verilen çeşitli önergelere CDA'nın karşı oy kullanmasının, istifa kararında belirleyici olduğunu vurguladı.

"Artık evimdeymiş gibi hissediyorum''

50 yılı aşkın bir süredir CDA üyesi olan 90 yaşındaki van Agt, "CDA'nın Filistin halkına karşı acımasızlığına artık dayanamadığını" söyleyerek, "CDA'nın hukuktan, adaletten ve baskı altındaki insanlarla dayanışmadan yana olacağına ilişkin umudumu kaybettim, artık partide, kendimi evimdeymiş gibi hissetmiyorum." dedi.

Netanyahu için 'savaş suçlusu' demişti

Van Agt, 1971-1977 yılları arasında Hollanda'da adalet bakanı ve aynı zamanda başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Dries van Agt, 2016'da dönemin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi ve yargılanması gerektiğini söyledi.