BIST 1.416
DOLAR 8,60
EURO 10,27
ALTIN 494,31
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Hollanda'da eski Başbakan partisinin Filistin'e karşı tutumu nedeniyle istifa etti!

Hollanda'da eski Başbakan partisinin Filistin'e karşı tutumu nedeniyle istifa etti!

HOLLANDA yerel basınında çıkan haberlere göre, Hollanda eski Başbakanı Dries van Agt, Filistinlilere destek vermediği gerekçesiyle partisinden istifa etti.

Abone ol

Amsterdam merkezli NL Times'a göre Dries van Agt, yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin " Filistin halkına verdiği büyük acıyı" görmezden geldiği için Hıristiyan Demokrat Parti'den (CDA) istifa ettiğini duyurdu. 

Van Agt, Hollanda'nın en köklü partilerinden olan ve uzun yıllar ülke yönetiminde yer alan CDA'yı, "Filistin halkının maruz kaldığı büyük ızdıraba sırt döndüğü için" yerden yere vurdu. Yazılı açıklamasında van Agt, CDA'nın özellikle Mayıs ayında yaşanan İsrail saldırıları sırasında Filistin halkına yardım konusunda verilen çeşitli önergelere CDA'nın karşı oy kullanmasının, istifa kararında belirleyici olduğunu vurguladı.

"Artık evimdeymiş gibi hissediyorum'' 
50 yılı aşkın bir süredir CDA üyesi olan 90 yaşındaki van Agt, "CDA'nın Filistin halkına karşı acımasızlığına artık dayanamadığını" söyleyerek, "CDA'nın hukuktan, adaletten ve baskı altındaki insanlarla dayanışmadan yana olacağına ilişkin umudumu kaybettim, artık partide, kendimi evimdeymiş gibi hissetmiyorum." dedi.

Netanyahu için 'savaş suçlusu' demişti 
Van Agt, 1971-1977 yılları arasında Hollanda'da adalet bakanı ve aynı zamanda başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Dries van Agt, 2016'da dönemin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi ve yargılanması gerektiğini söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İtalya'daki Biden-Putin zirvesine damga vuran protesto! Eylemcinin kimliği şaşırttı
Foto Galeri İtalya'daki Biden-Putin zirvesine damga vuran protesto! Eylemcinin kimliği şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 8 yıl sonra gelen notu açınca şok oldu: Dikkatli aç ve oku
Antalya'da 8 yıl sonra gelen notu açınca şok oldu: Dikkatli aç ve oku
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler tutuklandı
DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler tutuklandı
Ekim Alptekin kimdir aslen nereli
Ekim Alptekin kimdir aslen nereli
Mehmet Boynukalın'dan ezan çıkışı! Rahatsız olan Yunanistan'a Ermenistan'a gitsin
Mehmet Boynukalın'dan ezan çıkışı! Rahatsız olan Yunanistan'a Ermenistan'a gitsin
ABD'li komutanın F-35 meselesiyle ilgili Türkiye çıkışı ses getirdi
ABD'li komutanın F-35 meselesiyle ilgili Türkiye çıkışı ses getirdi
Dünya genelinde 2 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı! Türkiye 9. sırada...
Dünya genelinde 2 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı! Türkiye 9. sırada...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar yeni bir rekora imza atmayı düşünüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar yeni bir rekora imza atmayı düşünüyoruz
Nakdi ücret desteği bitti mi son gün ne zaman yeni haber
Nakdi ücret desteği bitti mi son gün ne zaman yeni haber
Putin'den NATO'ya tepki: Sözünüzü unuttunuz
Putin'den NATO'ya tepki: Sözünüzü unuttunuz
Yorumlar 2 yorum