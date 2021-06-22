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Müsilaj kabusu! Kocaeli'de denize girmek yasaklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Müsilaj kabusu! Kocaeli'de denize girmek yasaklandı

KOCAELİ’de sahiller, müsilajla kaplanırken, Cevher Dudayev Sahili’nde denize girmek yasaklandı.

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İzmit Körfezi’nde müsilaj etkili olurken, Darıca sahilleri de deniz salyasıyla kaplandı. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden müsilaj, ortaya çıktı. Darıca’da Cevher Dudayev Parkı’nın bulunduğu sahil kesiminde denize girilmemesi için tabelalar koyuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar koydu.

Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı. Darıca Bayramoğlu sahilinde ise sudan numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre karar verileceği belirtildi.

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