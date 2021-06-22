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Eşiyle beraber Konya'da fabrika kurdu! 20 ülke sipariş için sıraya girdi

Anadolu Ajansı
Eşiyle beraber Konya'da fabrika kurdu! 20 ülke sipariş için sıraya girdi

KONYA'da 20 yıl önce ziraat mühendisi eşiyle birlikte fabrika kuran Mualla Özen, şimdi siparişlere yetişemiyor.

Eşiyle beraber Konya'da fabrika kurdu! 20 ülke sipariş için sıraya girdi

Firmanın çeşitli illerde sözleşmeli olarak ürettirdiği sebze, yem ve tarla bitkisi tohumları, şirketin Konya'daki tesislerinde işleniyor. Tarımsal araştırma enstitüleriyle ortak yürütülen çalışmalarla tohumlar ıslah edilip çeşitlendiriliyor.

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Eşiyle beraber Konya'da fabrika kurdu! 20 ülke sipariş için sıraya girdi

Firmanın yönetim kurulu üyesi ziraat mühendisi Mualla Özen,  işletmeyi 20 yıl önce kendisi gibi ziraat mühendisi olan eşiyle kurduklarını söyledi.

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Eşiyle beraber Konya'da fabrika kurdu! 20 ülke sipariş için sıraya girdi

Şimdi oğullarının da kendileriyle çalıştığını dile getiren Özen, "İş paylaşımı yapıyoruz. Ben tarım ekonomistiyim." ifadelerini kullandı.

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Eşiyle beraber Konya'da fabrika kurdu! 20 ülke sipariş için sıraya girdi

Firmayla ilgili Özen "Firmanın finans işlerine bakıyorum. Eşim, üretim bölümüne bakıyor, oğlumuz da dış ticaret bölümüne bakıyor." dedi.

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