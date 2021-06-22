Eşiyle beraber Konya'da fabrika kurdu! 20 ülke sipariş için sıraya girdi
KONYA'da 20 yıl önce ziraat mühendisi eşiyle birlikte fabrika kuran Mualla Özen, şimdi siparişlere yetişemiyor.
Firmanın çeşitli illerde sözleşmeli olarak ürettirdiği sebze, yem ve tarla bitkisi tohumları, şirketin Konya'daki tesislerinde işleniyor. Tarımsal araştırma enstitüleriyle ortak yürütülen çalışmalarla tohumlar ıslah edilip çeşitlendiriliyor.
Firmanın yönetim kurulu üyesi ziraat mühendisi Mualla Özen, işletmeyi 20 yıl önce kendisi gibi ziraat mühendisi olan eşiyle kurduklarını söyledi.
Şimdi oğullarının da kendileriyle çalıştığını dile getiren Özen, "İş paylaşımı yapıyoruz. Ben tarım ekonomistiyim." ifadelerini kullandı.
Firmayla ilgili Özen "Firmanın finans işlerine bakıyorum. Eşim, üretim bölümüne bakıyor, oğlumuz da dış ticaret bölümüne bakıyor." dedi.