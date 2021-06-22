Avustralya'da binlerce fare cezaevini istila etti: Hasar o kadar büyük ki...

AVUSTRALYA’nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir cezaevi “son yılların en büyüğü” olarak ifade edilen fare istilası nedeniyle tahliye edilecek.

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Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde çok sayıda yerleşim bölgesini esir alan ve “son yılların en büyüğü” olarak ifade edilen fare istilası nedeniyle zor günler geçiriyor. Fare istilası, son olarak bir cezaevini tahliyeye zorladı. Eyalette yer alan Wellington Islah Merkezi'nde farelerin, kablo ve tavan panellerini kemirmesi sonucu cezaevinin altyapısı zarar görürken, güvenlik sorunları da meydana geldi.



Cezaevinde yapılacak tadilat ve temizlik çalışmaları nedeniyle 420 mahkum ve 200 personel, önümüzdeki 10 gün içinde tahliye edilerek, başka bir cezaevine nakledilecek. Personelin çoğunun eyaletin batısındaki cezaevlerine yeniden yerleştirileceği, mahkumların ise Macquarie Islah Merkezi de dahil olmak üzere bir dizi bölgeye taşınacağı bildirildi.







"Fareler, cezaevini istila etti"

Wellington Cezaevi yetkilisi Peter Severin, "Fareler, cezaevini istila etti. Hasar o kadar büyük ki cezaevini bir süreliğine tahliye etmemiz çok daha iyi. Personel ve mahkumları, sağlık durumlarına zarar verebilecek herhangi bir şeye maruz bırakmak istemiyoruz" dedi.



10 binlerce dolarlık maddi hasar

Yeni Güney Galler’de fareler, geçtiğimiz haftalardan bu yana günlük hayatı olumsuz etkilerken, fare istilasının son dönemde eyaleti etkisi altına alan aşırı yağışlardan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Milyonlarca farenin esir aldığı eyalette, tarla ve tarım arazilerinde 10 binlerce dolarlık maddi hasar oluştuğunu ifade ediliyor.