Gençlerbirliği'nde yeni sezon formalarını taraftar seçecek

Yeni sezonda TFF 1'inci Lig’de mücadele edecek Gençlerbirliği’nin yeni yönetimi, takımın giyeceği formaları taraftarın seçmesine karar verdi.

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Kırmızı-siyahlı ekibin asbaşkanı Mehmet Soylu, yeni anlaşılan tedarikçi firmanın kısa süre içinde hazırlayacağı tasarımları taraftarın beğenisine sunacaklarını açıkladı. Tasarımlar, anket yoluyla taraftara sorulacak ve en çok beğenilen forma setleri yeni sezonda Gençlerbirliği’nin yeni formaları olacak.

Mehmet Soylu, ayrıca Murat Cavcav yönetiminin görevden ayrılmadan kısa bir süre önce 2021-22 sezonu formaları için yeni firmayla anlaşma yaptığını açıkladı. Soylu, kulübün saymanı Murat Öngelen’in imzasıyla yapılan anlaşmanın Gençlerbirliği’nin maddi durumu için dezavantajlı bir anlaşma olduğunu ve kendilerinin firmayla yaptıkları görüşmelerle biraz olsun bu durumu düzelttiklerini ifade etti.

Asbaşkan Soylu, o dönem anlaşmayı imzalayan Öngelen’in imza yetkisinin olmadığını da iddia etti.