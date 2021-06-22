BIST 1.416
DOLAR 8,60
EURO 10,27
ALTIN 494,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Karaköy'deki 45 yıllık katlı otopark yıkılıyor! Yerine meydan yapılacak

Karaköy'deki 45 yıllık katlı otopark yıkılıyor! Yerine meydan yapılacak

BEYOĞLU Karaköy'de bulunan 45 yıllık çok katlı otopark yıkılacak. Yıkımına 2022 yılında başlanması planlanan otoparkın üzerinde bulunduğu 7 bin metrekarelik alan, Karaköy Meydanı ile birleştirilecek.

Abone ol

Beyoğlu Karaköy'de 1976 yılında hizmete açılan 600 araçlık otopark, tarih olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen Karaköy Meydan Projesi kapsamında yıkılacak olan otoparkın yerine 560 araçlık zemin altı otopark inşa edilecek. 7 bin metrekarelik alan ise, Karaköy Meydanı ile birleştirilecek.

Kamusal açık alan ihtiyacı giderilmesi amaçlanan projeyle otopark altında bulunan işletmeler için henüz karar alınmadı. Projenin önümüzdeki süreçte hazırlanıp, ihaleye çıkarılması bekleniyor.

“Bu kadar insanı mağdur etmelerine gerek yok”

2022 yılında yıkılması planlanan otoparkın altındaki restoranlardan birinde çalışan Zeynep Turan, “Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Buradan çok kişi ekmek yiyor. Herkes esnaf. Yıkılırsa ne olacak bilmiyoruz. Yıkılırsa bize bir yer göstermeleri gerekir. Bu kadar insanı mağdur etmelerine gerek yok. İnşallah herkes için hayırlısı olur bu karar” dedi.

Otoparkın yıkılması gerektiğini düşünen bir vatandaş ise, “Buranın 45 senelik bir konusu var. Çocukluğumdan beri bilirim burayı. Oldu olalı beğenmiyorum burayı. Çünkü yakışmıyor buraya. Sahilin hemen ön tarafında bu görüntü hoş değildi. Bence buranın yıkılması daha mantıklı olur. Bu görüntüyü 45 senedir gördükçe kafamı çeviriyorum” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
TUSAŞ Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bir 'ATAK' daha teslim etti
TUSAŞ Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bir 'ATAK' daha teslim etti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Anaokulu yaşı kaç olmalı MEB 2021 kaç aylıklar kayıt yaptırıyor?
Anaokulu yaşı kaç olmalı MEB 2021 kaç aylıklar kayıt yaptırıyor?
Covid 19 varyant paniği büyüyor Çin kısıtlamaları 2022'ye dek uzattı
Covid 19 varyant paniği büyüyor Çin kısıtlamaları 2022'ye dek uzattı
Hatay'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan öğretmen yakalandı
Hatay'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan öğretmen yakalandı
Avustralya'da binlerce fare cezaevini istila etti: Hasar o kadar büyük ki...
Avustralya'da binlerce fare cezaevini istila etti: Hasar o kadar büyük ki...
Sosyal yardım kartı başvurusu alma ekranı İBB kimler alabilir?
Sosyal yardım kartı başvurusu alma ekranı İBB kimler alabilir?
Gençlerbirliği'nde yeni sezon formalarını taraftar seçecek
Gençlerbirliği'nde yeni sezon formalarını taraftar seçecek
Bomba Sergen Yalçın iddiası! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Sergen oldu
Bomba Sergen Yalçın iddiası! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Sergen oldu
Erdoğan'ın katılımıyla başladı! Yerli aşının adını ilk kez açıkladı
Erdoğan'ın katılımıyla başladı! Yerli aşının adını ilk kez açıkladı
Yorumlar