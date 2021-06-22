Diyarbakır'da dev karpuz ve sur maketi sosyal medyayı karıştırdı! Akıbeti belli oldu

DİYARBAKIR'da kent merkezinde TIR'a yüklü görülen dev karpuz ile surları temsil eden ve sosyal medyada tartışmalara neden olan maketler, yaklaşık 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi.

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Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu. Söz konusu figürlere gelen tepkiler üzerine, bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde maketleri yenileyeceği belirtilmişti.



Diyarbakır'da dün bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine maketler konuşulmaya başlandı. Karpuz ve sur maketleri bugün, Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metre yükseklikteki baz istasyonuna yerleştirildi.







"Göz boyama olarak görüyorum"

Karpuz figürüyle baz istasyonunun kamufle edilmesinin kabul edilir bir şey olmadığını belirten esnaf Mehmet Ali Akkuş, "Burada bulunan vatandaşların karşı çıkması üzerine şu anda karpuz içerisinde kamufle edilmesini göz boyama olarak görüyorum. Bunun ileride insan sağlığına yönelik nereye varacağını kestiremeyiz. Diyarbakır’a özgü karpuz figürünün bu şekilde kullanılmasına karşıyız. Biz bu baz istasyonunu istemiyoruz" ifadelerini kullandı.